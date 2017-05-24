34-летняя грузинка убита в Турции

24.05.2017 18:18 В Турции найдена убитой 34-летняя грузинка. По информации турецких СМИ, ее нашли в районе Фатса с перерезанным горлом, а подозреваемый в преступлении задержан в Трабзоне.



Как сообщают в Министерстве иностранных дел Грузии, в консульство Грузии поступило сообщение от турецкой полиции. Соответственно, консульство находится в постоянной коммуникации как с членами семьи убитой, так и с местными правоохранителями. Ведется работа над процедурами транспортировки покойной в Грузию.

















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