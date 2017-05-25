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Жертвами аварии, произошедшей на дороге, связывающей Зестафони-Кутаиси, стали два человека
25.05.2017 14:31
Жертвами дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на дороге, связывающей Зестафони-Кутаиси, стали два человека.
ДТП произошло сегодня утром. По словам очевидцев, друг с другом столкнулись два легковых автомобиля. Два человека пострадали.
По информации МВД, в связи с произошедшим следствие ведется по статье 276 УК Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее человеческие жертвы).
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