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Жертвами аварии, произошедшей на дороге, связывающей Зестафони-Кутаиси, стали два человека


25.05.2017   14:31
Жертвами дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на дороге, связывающей Зестафони-Кутаиси, стали два человека.

ДТП произошло сегодня утром. По словам очевидцев, друг с другом столкнулись два легковых автомобиля. Два человека пострадали.

По информации МВД, в связи с произошедшим следствие ведется по статье 276 УК Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее человеческие жертвы).






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