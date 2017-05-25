Жертвами аварии, произошедшей на дороге, связывающей Зестафони-Кутаиси, стали два человека

25.05.2017 14:31 Жертвами дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на дороге, связывающей Зестафони-Кутаиси, стали два человека.



ДТП произошло сегодня утром. По словам очевидцев, друг с другом столкнулись два легковых автомобиля. Два человека пострадали.



По информации МВД, в связи с произошедшим следствие ведется по статье 276 УК Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее человеческие жертвы).















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