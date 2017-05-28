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Поезд насмерть сбил мужчину в Западной Грузии
28.05.2017 12:30
Грузовой поезд насмерть сбил мужчину у села Нигвзивани района Ланчхути.
Несчастный случай произошел накануне вечером, когда мужчина в возрасте порядка 60 лет переходил железнодорожные пути. Из-за произошедшего движение грузового поезда на несколько минут остановили на участке Супса.
В МВД по факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 275 УК Грузии — нарушение правил железнодорожного движения, повлекшее причинение смерти человека.
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