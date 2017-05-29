В Тбилиси вводятся ограничения для транспорта в связи с Днем полицейского

29.05.2017 21:18 В связи с Днем полицейского в Тбилиси на дорогах вводятся ограничения.



«Департамент патрульной полиции МВД сообщает, что в связи с торжественными мероприятием, посвященным профессиональному Дню полицейского в Тбилиси на улицах М. Лагидзе и Н. Жордания, а также на Кахетинском шоссе – от т.н. Джавахетских мостов до станции метро «Самгори», передвижение автомобилей будет запрещено:



30 мая, с 15:00 до 18:00;



31 мая, 09:00 до 14:00, до завершения мероприятия», - говорится в заявлении МВД.















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