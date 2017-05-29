В Ахалкалаки обнаружено тело 20-летней девушки

29.05.2017 22:35 В Ахалкалаки 29 мая обнаружено тело 20-летней жительницы села куликам А.Узунян.



Девушка три дня числилась пропавшей без вести. Тело девушки обнаружено под мостом, связывающим Ахалкалаки с соседними селами.



Тело девушки обнаружили рыбаки. На теле обнаружены следы насилия.



Обстоятельства происшедшего выясняются.















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