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В Ахалкалаки обнаружено тело 20-летней девушки
29.05.2017 22:35
В Ахалкалаки 29 мая обнаружено тело 20-летней жительницы села куликам А.Узунян.
Девушка три дня числилась пропавшей без вести. Тело девушки обнаружено под мостом, связывающим Ахалкалаки с соседними селами.
Тело девушки обнаружили рыбаки. На теле обнаружены следы насилия.
Обстоятельства происшедшего выясняются.
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