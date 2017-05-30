В Турции убит главный редактор проправительственной газеты Yeni Akit

30.05.2017 10:46 В Стамбуле во время семейной ссоры погиб главный редактор проправительственной турецкой газеты Yeni Akit Кадир Демирель, - об этом Anadolu сообщили источники в правоохранительных органах, передает «Газета.Ру»



По данным агентства, семейная ссора произошла между Демирелем, его дочерью Эсмой и зятем Джемилем Явузом Каранфилом. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой Каранфил ударил ножом своего тестя и жену.



От полученных ранений главред Yeni Akit скончался, его дочь была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.



При этом зять Демиреля скрылся с места преступления. В настоящее время полиция ведет его розыск.















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