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В Москве ограбили Центробанк России
30.05.2017 14:48
Из здания Центрального банка России, расположенного на Ленинском проспекте в Москве, украли более 11 миллионов рублей. Как стало известно, вор забрался в помещение через окно, сообщает Life.
На место прибыли оперативники и сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают все обстоятельства кражи и личность преступника. Отмечается, что все похищенные 11 миллионов принадлежали заведующему сектором в ЦБ РФ.
По факту преступления заведено уголовное дело. Оно расследуется по статье «Кража в особо крупном размере».
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