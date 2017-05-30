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В Тбилиси строитель сорвался с девятого этажа


30.05.2017   16:51
Мужчина средних лет, работавший на стройке в Тбилиси на улице Политковской №57, сорвался с высоты и разбился насмерть, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу МВД.

Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия", что карается ограничением свободы сроком до 5 лет или лишением свободы сроком от 2 до 5 лет.

Это уже второй случай гибели рабочих на этом объекте. В октябре 2016 года, в дождливую погоду рабочий Темур Гургенашвили поскользнулся на балконе строящегося дома и упал вниз. Его госпитализировали, однако рабочий скончался на второй день от полученных травм.

В последнее время в Грузии участились факты гибели людей на рабочих местах. Одним из последних случаев произошел в начале мая на шахте по добыче угля имени Миндели в городе Ткибули (регион Имерети). Там погибли четыре человека.

Грузинские профсоюзы и ряд НПО, работающих в этой сфере не раз заявляли о плохих условиях труда в стране.






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