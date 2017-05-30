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Из оштрафованных выброс мусора в Тбилиси 411 граждан 151 турист
30.05.2017 20:00
Прошло больше месяца, как инспектора "Тбилсервис группы" штрафуют граждан на улицах Тбилиси за загрязнение окружающей среды.
Как оказалось, в течение этого времени были составлены 411 штрафных протокола, из них более 300 штрафов были выписаны за выброс мусора весом более чем 2 килограмма. Общее количество штрафов превысило 42 000 лари.
Примечательно, что из оштрафованных 151 являются иностранными гражданами.
С 3 апреля на улицах столицы появились пешие инспектора Службы надзора "Тбилсервис группы". Первые две недели их появление имело информационный характер, они предупреждали граждан о будущих санкциях, и призывали их бросать отходы в урны. Соответственно "Кодексу управления отходов" в рамках полномочия, возложенного на них, инспектора Службы надзора "Тбилсервис группы" начали составлять штрафные протоколы с 20 апреля.
Напомним, что выброс мусора весом более 2 килограммов штрафуется на 80 лари.
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