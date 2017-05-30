Омбудсмен требует реагирования властей на трагическую смерть рабочего

30.05.2017 21:49 В Тбилиси во время строительства здания на улице Политковской, рабочий сорвался с большой высоты и погиб, получив травмы, несовместимые с жизнью. Факт смертельного падения мужчины подтвердили в МВД Грузии, однако не уточнили подробностей происшествия.



По информации СМИ, погибшего звали Гоги Хвидани, ему было 35 лет. Он работал на стройке офисного и жилого корпуса.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия».



Это означает, что виновникам произошедшего, грозит ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы сроком от 2 до 5 лет.



Следует отметить, что на данном объекте и ранее произошло подобное ЧП с летальным исходом. Осенью прошлого года, 26-летний рабочий Темур Гургенашвили упал с балкона строящегося здания. Он скончался в больнице от полученных травм.



Заявление Народного защитника



В связи со смертью рабочего, Народный защитник Грузии Уча Нануашвили выступил со специальным заявлением. В котором выразил, глубокое сожаление по поводу инцидента и выразил соболезнования родным и близким покойного.



При этом он отметил, что это уже седьмой случай смерти на производстве за этот год, на который откликнулся офис омбудсмена.



«Большая часть подобных происшествий, остается за пределами внимания СМИ. Реальная же картина намного хуже.



За последние годы существенно возрос показатель смертности на рабочем месте, что явно указывает на необходимость принятия срочных и чрезвычайных мер со стороны правительства», — заявил Нануашвили.



При этом он отметил, что в подобных случаях, государственные органы обязаны реагировать жестко и своевременно.



«В тоже время, усилия правительства должны быть направлены на создание механизмов по предотвращению гибели на производстве, в том числе необходимо создание эффективной инспекции труда», — отметил омбудсмен.



Тревожная статистика



Как заявляют в профсоюзах, с 2011 года в Грузии неуклонно растет динамика смертей и несчастных случаев на рабочем месте. По их данным за прошедшие 9 лет при исполнении профессиональных обязанностей в Грузии погибло 416 человек, тяжелые увечья получили 716.



Только в 2016 году при исполнении профессиональных обязанностей скончалось 58рабочих, получили увечья 84 человека. В 2015 году, 42 происшествия на рабочем месте, закончились фатально, 80 человек были ранены.



«Несмотря на прогрессивное трудовое законодательство, оно практически не работает, и его соблюдение некому проконтролировать — в Грузии нет трудовой инспекции» — заявляют в профсоюзах.



Грузинские профсоюзы уже несколько лет требуют ратификации международного соглашения об Инспекции по труду в промышленности и торговле, а также создания полноценной трудовой инспекции, однако на этом направлении пока никаких конкретных действий со стороны правительства предпринято не было.



Как заявил «Коммерсанту» глава Объединенных профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили, за первые четыре месяца 2017 года, на рабочем месте погибли 11 человек.



При этом большинство несчастных случаев, травм, и смертей, фиксируется в строительстве и тяжелой промышленности – прежде всего, на шахтах, и металлургических предприятиям.



Петриашвили заявляет, что «государство полностью самоустранилось от этой проблемы, и не ведет никакой активной работы”.



«Уже очень долго говорят о необходимости активизации Трудовой инспекции, которую создавали в течение нескольких лет, и кое-как создали. Но пользы от этого немного, так как она практически бездействует» — заявил глава профсоюзов.





"СОВА"











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