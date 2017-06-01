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В продаваемых в Грузии детских игрушках обнаружены вредные вещества


01.06.2017   16:29
По результатам исследования «Центра стратегических исследований и развития», в Грузии из 10-ти приобретенных игрушек в 9-ти оказалось вредное вещество D-2-Etilhexilftalat, которое вредит здоровью и его использование в игрушках в ЕС запрещено. Информацию об этом распространяет аппарат народного защитника Грузии.

Изучение правил регулирования безопасности игрушек и существующей практики аппарат народного защитника начал с 2016 года.

По информации аппарата омбудсмена, сейчас они начинают кампанию «Безопасная игрушка», в рамках которой запланированы важные мероприятия в направлении создания механизма контроля производства и поставки игрушек, упорядочивания соответствующей законодательной и институциональной базы, определения ответственности бизнес-сектора и повышения осведомленности граждан.






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