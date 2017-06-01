В результате пожара в Рустави погибла 67-летняя женщина

01.06.2017 17:27 Жертвой пожара в Рустави погибла 67-летняя женщина. На место были мобилизованы экипажи скорой помощи и патрульной полиции. Во время пожара женщина находилась дома одна.



Точные причины произошедшего пока неизвестны, однако соседи предполагают, что пожар мог возникнуть от сигаретного окурка.



В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 188 УК Грузии.

















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