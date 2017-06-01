|
В результате пожара в Рустави погибла 67-летняя женщина
01.06.2017 17:27
Жертвой пожара в Рустави погибла 67-летняя женщина. На место были мобилизованы экипажи скорой помощи и патрульной полиции. Во время пожара женщина находилась дома одна.
Точные причины произошедшего пока неизвестны, однако соседи предполагают, что пожар мог возникнуть от сигаретного окурка.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 188 УК Грузии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна