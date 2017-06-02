В результате ДТП под Мцхета пострадали 16 человек

02.06.2017 18:36 В результате аварии в городе Мцхета пострадали 16 человек. По информации МВД, маршрутное такси врезалось в столб освещения. Пострадавшие доставлены в больницу.



Следствие начато по первой части статьи 276 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим этим транспортным средством, повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью.















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