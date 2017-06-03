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«Воровская разборка» в Хони: Двое молодых людей ранены


03.06.2017   14:39
«Воровская разборка» в городе Хони на западе Грузии закончилась поножовщиной, сообщает телекомпания «Рустави 2».

По словам очевидцев, криминальная разборка проходила накануне вечером, в 200 метрах от здания полиции. В ходе нее двое молодых людей холодным оружием нанесли друг другу ранения.

Местные жители говорят, что конфликт продолжался в течение, примерно, десяти минут. Все это время сотрудники МВД не реагировали на происходящее.

Раненые молодые люди в тяжелом состоянии были доставлены в больницы Кутаиси и Зугдиди, где им провели срочные операции.

В связи с инцидентом в Хони оппозиция озвучила ряд обвинений в адрес властей Грузии.

По словам представителей «Единого национального движения», один из участников «воровской разборки» по кличке «Махута» разыскивался в годы, когда их партия находилась при власти. Как утверждают оппозиционеры, после прихода к власти «Грузинской мечты», «Махута» вернулся в Грузию и был включен в партийный актив.

"Новости-Грузия"





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