|
«Воровская разборка» в Хони: Двое молодых людей ранены
03.06.2017 14:39
«Воровская разборка» в городе Хони на западе Грузии закончилась поножовщиной, сообщает телекомпания «Рустави 2».
По словам очевидцев, криминальная разборка проходила накануне вечером, в 200 метрах от здания полиции. В ходе нее двое молодых людей холодным оружием нанесли друг другу ранения.
Местные жители говорят, что конфликт продолжался в течение, примерно, десяти минут. Все это время сотрудники МВД не реагировали на происходящее.
Раненые молодые люди в тяжелом состоянии были доставлены в больницы Кутаиси и Зугдиди, где им провели срочные операции.
В связи с инцидентом в Хони оппозиция озвучила ряд обвинений в адрес властей Грузии.
По словам представителей «Единого национального движения», один из участников «воровской разборки» по кличке «Махута» разыскивался в годы, когда их партия находилась при власти. Как утверждают оппозиционеры, после прихода к власти «Грузинской мечты», «Махута» вернулся в Грузию и был включен в партийный актив.
"Новости-Грузия"
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна