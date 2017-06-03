«Воровская разборка» в Хони: Двое молодых людей ранены

03.06.2017 14:39 «Воровская разборка» в городе Хони на западе Грузии закончилась поножовщиной, сообщает телекомпания «Рустави 2».



По словам очевидцев, криминальная разборка проходила накануне вечером, в 200 метрах от здания полиции. В ходе нее двое молодых людей холодным оружием нанесли друг другу ранения.



Местные жители говорят, что конфликт продолжался в течение, примерно, десяти минут. Все это время сотрудники МВД не реагировали на происходящее.



Раненые молодые люди в тяжелом состоянии были доставлены в больницы Кутаиси и Зугдиди, где им провели срочные операции.



В связи с инцидентом в Хони оппозиция озвучила ряд обвинений в адрес властей Грузии.



По словам представителей «Единого национального движения», один из участников «воровской разборки» по кличке «Махута» разыскивался в годы, когда их партия находилась при власти. Как утверждают оппозиционеры, после прихода к власти «Грузинской мечты», «Махута» вернулся в Грузию и был включен в партийный актив.



"Новости-Грузия"











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