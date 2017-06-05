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Четыре человека погибли вчера в результате трех ДТП


05.06.2017   11:40
В результате трех дорожно-транспортных происшествий на участке автомагистрали Тбилиси – Сенаки - Леселидзе в регионе Шида Картли вчера вечером погибли четыре человека.

Конкретнее же, около Игоети с управлением не справился водитель, который, по имеющейся информации, является сотрудником управления по особым поручениям МВД по Шида Картли. В результате аварии погибла жена водителя, находившаяся на 8 месяце беременности.

Кроме того, в результате еще одного ДТП близ Гори погиб 35-летний житель села Зерти.

На участке Гори-Хашури в результате столкновения автомобилей марок «Мерседес» и «Опель» погибли два человека – находившаяся за рулем молодая женщина и мужчина в возрасте до 60-ти лет.
В связи с данными фактами ведется следствие.






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