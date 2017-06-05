|
В Грузии в ближайшие дни ожидается жара более 30 градусов
05.06.2017 14:37
5-8 июня температура воздуха в Грузии повысится и превысит 30 градусов. Как сообщает руководитель управления краткосрочных прогнозов Национального агентства окружающей среды Додо Гвазава, до 7 июня в большинстве районов Восточной Грузии ночью ожидаются кратковременные дожди и грозы, а в Западной Грузии погода будет большей частью без осадков.
5-6 июня в Западной Грузии максимальная температура воздуха будет 30-31 градус.
6-8 июня в Восточной Грузии максимальная температура воздуха достигнет 30-32 градусов.
После 7 июня погода будет неустойчивой и температура воздуха снизится.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна