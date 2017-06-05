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В Грузии в ближайшие дни ожидается жара более 30 градусов


05.06.2017   14:37
5-8 июня температура воздуха в Грузии повысится и превысит 30 градусов. Как сообщает руководитель управления краткосрочных прогнозов Национального агентства окружающей среды Додо Гвазава, до 7 июня в большинстве районов Восточной Грузии ночью ожидаются кратковременные дожди и грозы, а в Западной Грузии погода будет большей частью без осадков.

5-6 июня в Западной Грузии максимальная температура воздуха будет 30-31 градус.

6-8 июня в Восточной Грузии максимальная температура воздуха достигнет 30-32 градусов.

После 7 июня погода будет неустойчивой и температура воздуха снизится.






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