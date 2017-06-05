Гражданин Грузии попал в ДТП в Армении

05.06.2017 21:44 Около 14:40 автомобиль нарки Daewoo, за рулоем которого находился 62-летний гражданин Грузии Реваз Хундадзе, на трассе Армавир-Гюмри близ села Каракерт, на съезде с моста врезался в бетонные ограждения и перевернулся.



Как передет сайт shamshyan.com, местные жители помогли водителю выбраться из машины, он был доставлен в медцентр "Армавир".



На место прибыли сотрудники Дорожной полиции и полицейские, готовятся материалы.



"Автомобиль был гружен ДСП", - отмечается в сообщении.















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