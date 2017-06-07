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Самолет вооруженных сил Мьянмы со 116 людьми на борту потерпел крушение в Андаманском море


07.06.2017   18:25
Обломки транспортного самолета Shaanxi Y-8, принадлежавшего армии Мьянмы и ранее пропавшего с экранов радаров, обнаружены в Андаманском море, сообщил в среду авиационный портал Airlive со ссылкой на представителей правительства, передает «Интерфакс».

В настоящий момент в поисково-спасательной операции участвуют шесть кораблей и три самолета.

Пресс-служба аэропорта, из которого вылетел самолет, ранее сообщала, что на борту находились 105 пассажиров и 11 членов экипажа. Согласно ранее обнародованному заявлению Минобороны Мьянмы, связь с этим самолетом была внезапно утеряна, когда самолет находился в 32 км от города Тавой. Связь пропала в тот момент, когда самолет пролетал в районе между городами Мьей (расположен на юге) и Янгон.






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