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Град нанес ущерб жителям пяти сел в Квемо-Картли
10.06.2017 14:30
Сильный град нанес ущерб райцентру Дманиси и пяти селам района, сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.
Град уничтожил до 70% урожая у жителей сел Гантиани, Джавахи, Кирикилиса, Азкаклиани и Дарали.
Из-за непогоды пострадали сельскохозяйственные угодья, а также фруктовые сады. Проблемы возникли и на автодорогах района. К настоящему времени подъездные дороги к местным селам уже расчищены, однако внутри населенных пунктов автомобильное движение до сих пор невозможно.
По информации районных властей, работы по устранению последствий града продолжаются и сейчас.
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