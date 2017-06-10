Град нанес ущерб жителям пяти сел в Квемо-Картли

10.06.2017 14:30 Сильный град нанес ущерб райцентру Дманиси и пяти селам района, сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.



Град уничтожил до 70% урожая у жителей сел Гантиани, Джавахи, Кирикилиса, Азкаклиани и Дарали.



Из-за непогоды пострадали сельскохозяйственные угодья, а также фруктовые сады. Проблемы возникли и на автодорогах района. К настоящему времени подъездные дороги к местным селам уже расчищены, однако внутри населенных пунктов автомобильное движение до сих пор невозможно.



По информации районных властей, работы по устранению последствий града продолжаются и сейчас.

















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