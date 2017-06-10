Инженер НАСА проведет семинар в Тбилиси

10.06.2017 15:18 Инженер НАСА Шон Фуллер (Sean Fuller) проведет в Тбилиси бесплатную лекцию и практические занятия. Темой встреч станет гражданская космическая программа США, а также важность образования в сфере естественных наук для развития экономики страны.



Встреча с Фуллером состоится 13 июня, в 19:00, в государственном университете Илии. (проспект Чавчавадзе, аудитория 201 «Б»). Фуллер расскажет собравшимся о том, как освоение космоса влияет на развитие инноваций и разных сфер экономики.



Шон Фуллер в настоящее время является директором программ пилотируемых космических полетов НАСА в Евразии. Он отвечает за обучение экипажей НАСА, работу Центра управления полетами, инженерную и научно-исследовательская деятельность МКС, а также работает над пилотируемыми запусками и посадками.



Его приезд в Грузию организован посольством США, а также фондом Millennium Challenge Georgia (MCG). Встреча пройдет в рамках программы MCG по улучшению качества STEM-образования (наука, технологии, инженерия, математика) в Грузии.



Для получения более подробной информации о лекции Шона Фуллера, необходимо обратиться по электронному адресу: Tbilisipress@state.gov.



"Новости-Грузия"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

