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Инженер НАСА проведет семинар в Тбилиси
10.06.2017 15:18
Инженер НАСА Шон Фуллер (Sean Fuller) проведет в Тбилиси бесплатную лекцию и практические занятия. Темой встреч станет гражданская космическая программа США, а также важность образования в сфере естественных наук для развития экономики страны.
Встреча с Фуллером состоится 13 июня, в 19:00, в государственном университете Илии. (проспект Чавчавадзе, аудитория 201 «Б»). Фуллер расскажет собравшимся о том, как освоение космоса влияет на развитие инноваций и разных сфер экономики.
Шон Фуллер в настоящее время является директором программ пилотируемых космических полетов НАСА в Евразии. Он отвечает за обучение экипажей НАСА, работу Центра управления полетами, инженерную и научно-исследовательская деятельность МКС, а также работает над пилотируемыми запусками и посадками.
Его приезд в Грузию организован посольством США, а также фондом Millennium Challenge Georgia (MCG). Встреча пройдет в рамках программы MCG по улучшению качества STEM-образования (наука, технологии, инженерия, математика) в Грузии.
Для получения более подробной информации о лекции Шона Фуллера, необходимо обратиться по электронному адресу: Tbilisipress@state.gov.
"Новости-Грузия"
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