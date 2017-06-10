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Близ Мцхета сгорел автомобиль
10.06.2017 20:47
Недалеко от города Мцхета сгорел автомобиль. Он врезался в заграждение, в результате чего воспламенился. На место вместе с патрульной полицией были мобилизованы пожарные и скорая медицинская помощь. Пожарные сумели быстро потушить огонь.
В автомобиле находились 3 человека, двое из них пострадали. По существующей информации, пострадавшие получили легкие ожоги.
Как сообщают МВД Грузии, в связи с произошедшим ведется расследование по 1-й части статьи 276 УК Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого вреда здоровью).
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