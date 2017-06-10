Жителей двух сел Адигенского района эвакуируют из-за наводнения

10.06.2017 23:07 В селах Вархани и Абастумани Адигенского района Грузии проводится спасательная операция. Из-за обильных дождей река Оцхе вышла из русла и наводнила десятки домов. По имеющейся на данный момент информации, пострадавших нет. Об этом сообщает издание "Южные врата".



Вода из вышедшей из берегов реки ворвалась в дома, местные жители не успели покинуть дома. Две такие семьи застряли в селе Вархани. Десятки семей были эвакуированы сотрудниками службы спасения и МВД.



"Жертв нет, нет и пострадавших", - заявляют в МВД.















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