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Жителей двух сел Адигенского района эвакуируют из-за наводнения


10.06.2017   23:07
В селах Вархани и Абастумани Адигенского района Грузии проводится спасательная операция. Из-за обильных дождей река Оцхе вышла из русла и наводнила десятки домов. По имеющейся на данный момент информации, пострадавших нет. Об этом сообщает издание "Южные врата".

Вода из вышедшей из берегов реки ворвалась в дома, местные жители не успели покинуть дома. Две такие семьи застряли в селе Вархани. Десятки семей были эвакуированы сотрудниками службы спасения и МВД.

"Жертв нет, нет и пострадавших", - заявляют в МВД.






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