Близ Тбилиси сошел оползень

11.06.2017 11:41 Близ Тбилиси, на дороге Цкнети-Ахалдаба сошел оползень. Как сообщают в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями, на указанном участке в нескольких местах сошел грунт, из-за чего проезжая часть оказалась перекрытой.



В течение всей ночи велись работы по очистке дороги, в результате на данный момент движение уже восстановлено в обоих направлениях.

















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