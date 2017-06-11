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Близ Тбилиси сошел оползень


11.06.2017   11:41
Близ Тбилиси, на дороге Цкнети-Ахалдаба сошел оползень. Как сообщают в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями, на указанном участке в нескольких местах сошел грунт, из-за чего проезжая часть оказалась перекрытой.

В течение всей ночи велись работы по очистке дороги, в результате на данный момент движение уже восстановлено в обоих направлениях.







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