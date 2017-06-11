Река вынесла тело мужчины в Западной Грузии

11.06.2017 12:03 Тело пропавшего в селе Кведа Зегани Багдатского района нашли в соседнем селе. Останки 76-летнего Омара Гигашвили река вынесла в селе Дидвела.



Омара Гигашвили искали спасатели и сельские жители. Мужчина пропал примерно в километре от дома, после 20:00 24 мая. После этого его искали в реке Сакраула, так как на берегу нашли палку пожилого человека. Позже в реке нашли и его одежду.



МВД Грузии расследует дело по статье о доведении до самоубийства.















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