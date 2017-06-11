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В Амстердаме автомобиль врезался в пешеходов


11.06.2017   14:40
В Амстердаме автомобиль врезался в толпу пешеходов, в результате чего пострадали восемь человек. Об этом сообщает нидерландское информагентство BNO News.

Инцидент произошел в субботу вечером, 10 июня, возле главного железнодорожного вокзала столицы Нидерландов. Когда полицейские подошли к автомобилю, который остановился в запрещенном для парковки месте, водитель резко начал движение и сбил нескольких пешеходов, после чего врезался в стену.

По данным правоохранителей, в результате пострадали восемь человек, у двоих из них серьезные травмы. Водителя немедленно арестовали и допросили, его машину обыскали.

Позднее в полиции сообщили, что, вероятнее всего, действия подозреваемого не были умышленными, у него плохое самочувствие, однако расследование продолжается.

Полицейские также отмечают, что инцидент никак не связан с терроризмом.

9 июня 2017 года сообщалось, что в Вашингтоне автомобиль наехал на двух полицейских и транспортного работника. Полиция задержала двоих подозреваемых, в их грузовике нашли оружие.






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