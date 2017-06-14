В Лондоне горит многоэтажный жилой дом

14.06.2017 10:20 На западе Лондона горит многоэтажный жилой дом. По словам очевидцев и согласно поступающим видеокадрам, огнем объято практически все здание целиком, передает Русская служба Би-би-си.



К зданию Grenfell Tower в лондонском районе Северный Кенсингтон были отправлены около 40 пожарных машин и 200 пожарных.



Сообщается о пострадавших от дыма, им оказывают помощь медики, однако точное число пока не приводится. Пострадали, по меньшей мере, 30 человек.



Очевидцы сообщают, что доступ к зданию для пожарных машин крайне затруднен из-за слишком узких подъездных путей. Это заметно ограничило возможности пожарных по борьбе с пламенем, говорят очевидцы.

Корреспондент Би-би-си передает с места событий, что практически весь дом охвачен огнем и есть риск, что здание может обрушиться. По его словам, полиция установила кордоны и пытается оттеснить толпу наблюдающих из-за угрозы разрушения здания.



До сих пор неизвестно, сколько именно людей находилось в здании и скольких из них удалось спасти. Эвакуированных людей размещают в близлежащем христианском центре.



Пока нет никакой информации о том, что могло послужить причиной пожара и как огонь смог распространиться по столь большой площади.















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