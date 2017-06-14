Конгрессмен США получил огнестрельные ранения

14.06.2017 16:40 Один из заметных членов Республиканской партии США, конгрессмен Стив Скализ получил огнестрельное ранение бедра во время игры в бейсбол в штате Виргиния. Об этом сообщает Fox News.



Неизвестный открыл огонь на площадке. Ранения получили также несколько помощников конгрессмена, один из них был ранен в грудь.



Стрельба произошла в городе Александрия, что в 11 километрах от Вашингтона.



Нападавший был ранен ответным огнем полицейских и увезен больницу, где скончался.















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