|
Конгрессмен США получил огнестрельные ранения
14.06.2017 16:40
Один из заметных членов Республиканской партии США, конгрессмен Стив Скализ получил огнестрельное ранение бедра во время игры в бейсбол в штате Виргиния. Об этом сообщает Fox News.
Неизвестный открыл огонь на площадке. Ранения получили также несколько помощников конгрессмена, один из них был ранен в грудь.
Стрельба произошла в городе Александрия, что в 11 километрах от Вашингтона.
Нападавший был ранен ответным огнем полицейских и увезен больницу, где скончался.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна