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Конгрессмен США получил огнестрельные ранения


14.06.2017   16:40
Один из заметных членов Республиканской партии США, конгрессмен Стив Скализ получил огнестрельное ранение бедра во время игры в бейсбол в штате Виргиния. Об этом сообщает Fox News.

Неизвестный открыл огонь на площадке. Ранения получили также несколько помощников конгрессмена, один из них был ранен в грудь.

Стрельба произошла в городе Александрия, что в 11 километрах от Вашингтона.

Нападавший был ранен ответным огнем полицейских и увезен больницу, где скончался.






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