Ливень вызвал наводнение в селах Западной Грузии

15.06.2017 16:11 Сильный дождь, обрушившийся на регион Гурия в ночь на четверг, затопил первые этажи домов и приусадебные участки сельских жителей, сообщила Sputnik Грузия сотрудница пресс-службы администрации губернатора региона.



Больше всего пострадали жители Чохатаурского и Ланчхутского районов. В настоящее время подсчитывается ущерб. На место выехали представители местной власти и эксперты.



"Дождь до сих пор идет. Он начался вчера где-то после 9 часов вечера и шел в течение всей ночи. О деталях сообщить пока не можем, подсчитывается ущерб. Затоплены в основном первые этажи домов и дворы", — сказала собеседница агентства.



На месте мобилизована спецтехника, которая выкачивает воду из домов. Кроме того, местным жителям помогают в расчистке дворов.















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