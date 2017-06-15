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Ливень вызвал наводнение в селах Западной Грузии


15.06.2017   16:11
Сильный дождь, обрушившийся на регион Гурия в ночь на четверг, затопил первые этажи домов и приусадебные участки сельских жителей, сообщила Sputnik Грузия сотрудница пресс-службы администрации губернатора региона.

Больше всего пострадали жители Чохатаурского и Ланчхутского районов. В настоящее время подсчитывается ущерб. На место выехали представители местной власти и эксперты.

"Дождь до сих пор идет. Он начался вчера где-то после 9 часов вечера и шел в течение всей ночи. О деталях сообщить пока не можем, подсчитывается ущерб. Затоплены в основном первые этажи домов и дворы", — сказала собеседница агентства.

На месте мобилизована спецтехника, которая выкачивает воду из домов. Кроме того, местным жителям помогают в расчистке дворов.






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