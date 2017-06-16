В центре Гори произошло разбойное нападение на семью заместителя мэра города

16.06.2017 11:24 В центре Гори, в жилом корпусе по улице Сталина № 3 в семью заместителя мэра муниципалитета Гори, Гоги Размадзе ворвались неизвестные лица. Информацию об этом распространяет "Интерпрессньюс".



По существующей информации, инцидент имел место несколько часов назад. Во время происшествия самого заместителя мэра не было дома, но дома были члены его семьи. После разбойного нападения мать Размадзе попала в больницу. На данное время ее состояние стабильное.



Согласно информации МВД, ведется следствие в связи с происшедшим по части 2 и части 3 статьи 179 УК Грузии, что подразумевает разбойное нападение.



















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