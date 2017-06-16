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Сильный ливень вызвал наводнение в двух районах на западе Грузии
16.06.2017 15:06
Эвакуация четырех семей стала необходима после проливного дождя, обрушившегося на грузинский регион Самегрело накануне вечером.
Непогода стала причиной наводнения в нескольких селах Хобского и Цаленджихского районов. Первые этажи домов, дворы и подвалы оказались затоплены, посевы местных жителей практически полностью уничтожены, были повреждены линии электропередач. Вышедшие из берегов реки повредили дороги внутри сел, а также центральные магистрали.
Несколько часов автомобильное движение было парализовано на трассе Хоби-Саджиджао. На дорогу, соединяющую села Лиа и Джвари в Цаленджихском районе, сошел оползень - некоторое время местные жители также оставались отрезаны от внешнего мира.
До поздней ночи в двух муниципалитетах региона продолжались работы по устранению последствий стихии. На местах были мобилизованы соответствующие службы. Точная сумма нанесенного стихией ущерба станет известна позже.
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