Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сильный ливень вызвал наводнение в двух районах на западе Грузии


16.06.2017   15:06
Эвакуация четырех семей стала необходима после проливного дождя, обрушившегося на грузинский регион Самегрело накануне вечером.

Непогода стала причиной наводнения в нескольких селах Хобского и Цаленджихского районов. Первые этажи домов, дворы и подвалы оказались затоплены, посевы местных жителей практически полностью уничтожены, были повреждены линии электропередач. Вышедшие из берегов реки повредили дороги внутри сел, а также центральные магистрали.

Несколько часов автомобильное движение было парализовано на трассе Хоби-Саджиджао. На дорогу, соединяющую села Лиа и Джвари в Цаленджихском районе, сошел оползень - некоторое время местные жители также оставались отрезаны от внешнего мира.

До поздней ночи в двух муниципалитетах региона продолжались работы по устранению последствий стихии. На местах были мобилизованы соответствующие службы. Точная сумма нанесенного стихией ущерба станет известна позже.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Страхование в Грузии ассоциируется только со здравоохранением
В Грузию посещают японские импортеры вина
Число внутренних туристов сократилось: в каких регионах гостят чаще местные туристы?
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Сухуми подстрелили сотрудника «таможенной службы»
Из абхазского ГАИ уволились около 60 сотрудников
Tбилиси передаст Гальскому району автомобиль скорой помощи
Чебоксарка лишилась денег, желая отдохнуть в пансионате в Абхазии
Абхазские юристы призывают к отмене полного запрета абортов
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Азербайджане СГБ и МВД предотвратили банковскую аферу
Официальный Баку считает предвзятым резолюцию Европарламента по делу журналиста Мухтарлы – МИД Азербайджана
В Дагестане за убийство бизнесмена сели экс-помощник петербургского депутата и бывший чиновник
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна