На Потийском мельничном комбинате произошел взрыв

17.06.2017 17:00 На Потийском мельничном комбинате произошел взрыв. В результате взрыва, пострадали 2 сотрудника.



Бригадой скорой медицинской помощи они доставлены в Потийскую центральную клиническую больницу.



На месте находятся как патрульная, так и спасательная службы.

















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