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На Потийском мельничном комбинате произошел взрыв
17.06.2017 17:00
На Потийском мельничном комбинате произошел взрыв. В результате взрыва, пострадали 2 сотрудника.
Бригадой скорой медицинской помощи они доставлены в Потийскую центральную клиническую больницу.
На месте находятся как патрульная, так и спасательная службы.
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