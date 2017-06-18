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Штрафы за безбилетный проезд в тбилисских автобусах может быть увеличен в четыре раза


18.06.2017   17:21
Сумма денежных штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте Тбилиси может быть увеличена до 20 лари (порядка 8,5 долларов). Об этом сегодня, 18 июня, сообщил заместитель столичного мэра Ираклий Леквинадзе. В настоящее время за проезд без билета в тбилисских автобусах выписывается административный штраф в размере 5 лари (около 2 долларов).

«Мы обратились к парламенту с тем, чтобы увеличить штрафы. Инициатором внесения изменений в закон является мэрия Тбилиси. Мы хотим, чтобы пятиларовые штрафы были увеличены до 20 лари, тогда как пятиларовые штрафы, реально, слишком малы. Мы желаем, чтобы санкции в отношении безбилетных пассажиров были ужесточены», - сказал заместитель мэра Тбилиси в эфире Первого канала Общественного вещателя Грузии.

В соответствии с действующей системой административных штрафов, человек, которому был выписан штраф за безбилетный проезд, должен погасить задолженность в течение 30 календарных дней.






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