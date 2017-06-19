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Президент Грузии соболезнует Португалии в связи с трагедией


19.06.2017   13:41
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил глубокое сожаление в связи с гибелью людей в результате мощного лесного пожара в округе Лейрия (историческая область Эштремадура) в Португалии.

Пожар, который до сих пор не удается взять под контроль, бушует в муниципалитетах Педроган-Гранди, Фигейро-душ-Виньюш и Каштаньейра-ди-Пера, в 200 километрах от Лиссабона. По последним официальным данным, пожар унес жизни 61 человека. Эвакуированы три поселка. В Педроган-Гранди сгорело или продолжает гореть 95% леса.

"Несмотря на самоотверженность пожарников, пожар забрал жизни людей. В эти тяжелые минуты грузинский народ рядом с вами и вместе с вами переживает эту ужасную трагедию. Прошу передать соболезнования грузинского народа и лично мои соболезнования семьям погибших", — говорится в письме соболезнования.

Причиной пожара стала ударившая в дерево молния. Из-за жары и сухой бури огонь быстро распространился по лесному массиву, а также перекинулся на населенные пункты, расположенные в этой гористой местности. Десятки человек оказались заблокированы огнем на трассе между Фигейро-душ-Виньюш и Каштаньейра-ди-Пера.

Лесные пожары регулярно бушуют в Португалии летом, однако такого количества жертв, как в округе Лейрия, не было. Сообщается, что ранены 54 человека, среди них есть пожарные. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.






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