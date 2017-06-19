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Черное море поменяло цвет из-за водорослей


19.06.2017   20:57
Черное море изменило цвет и, как можно наблюдать на снимке из космоса, приобрело бирюзово-жемчужные оттенки, передает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Особенно сильные цветовые разводы наблюдаются у берегов Румынии, Болгарии и Украины.

Изменения связаны с цветением кокколитофоридов — планктонных водорослей, на поверхности которых откладывается карбонат кальция. Из-за этого микроскопические организмы при массовом цветении как бы разбавляют воды Черного моря.

Между тем активное цветение водорослей может привести к нехватке кислорода в воде, что может нанести вред морским обитателям, передает «Российская газета».






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