Черное море поменяло цвет из-за водорослей

19.06.2017 20:57 Черное море изменило цвет и, как можно наблюдать на снимке из космоса, приобрело бирюзово-жемчужные оттенки, передает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).



Особенно сильные цветовые разводы наблюдаются у берегов Румынии, Болгарии и Украины.



Изменения связаны с цветением кокколитофоридов — планктонных водорослей, на поверхности которых откладывается карбонат кальция. Из-за этого микроскопические организмы при массовом цветении как бы разбавляют воды Черного моря.



Между тем активное цветение водорослей может привести к нехватке кислорода в воде, что может нанести вред морским обитателям, передает «Российская газета».















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