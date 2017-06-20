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В результате сильного дождя в Тбилиси затопило дворы и подвалы жилых корпусов
20.06.2017 12:31
В Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями из-за дождя, в масштабе Тбилиси, минувшей ночью зафиксировано до 25-ти сообщений.
Как сообщили в агентстве, пострадавших людей нет и на данном этапе обстановка стабильная.
«Сообщения в основном были из Дидубе-Чугурети, Глдани-Надзаладеви и Ваке-Сабуртало. Затоплены дворы и подвалы жилых корпусов, пострадавших людей нет. На все сообщения последовало оперативное реагирование. Наши спасательные группы своевременно выезжали и осуществляли спасательные работы. На данном этапе ситуация под контролем», - пояснили в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями.
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