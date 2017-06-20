Со строящегося объекта в Тбилиси упал мужчина

20.06.2017 16:24 Со строящегося объекта по адресу: ул. Джавахишвили №9 в Тбилиси упал мужчина средних лет. Он перевезен в клинику Аладашвили.



Как заявляют в Тбилисском центре скорой медицинской помощи, пациент был доставлен в клинику с множественными повреждениями.



В Центре на данном этапе о других деталях не говорят.















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