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Со строящегося объекта в Тбилиси упал мужчина


20.06.2017   16:24
Со строящегося объекта по адресу: ул. Джавахишвили №9 в Тбилиси упал мужчина средних лет. Он перевезен в клинику Аладашвили.

Как заявляют в Тбилисском центре скорой медицинской помощи, пациент был доставлен в клинику с множественными повреждениями.

В Центре на данном этапе о других деталях не говорят.






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