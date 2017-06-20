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В Турции задержаны 5 граждан Грузии


20.06.2017   19:09
В столице Турции задержали 5 граждан Грузии. Они обвиняются в вымогательстве денег у граждан.
По распространенной информации, группа из грузин действовала в Стамбуле в течение последнего одного года.

В МИД Грузии отмечают, что в генеральное консульство уже поступило официальное уведомление о задержании граждан Грузии.

"В генеральное консульство Грузии в Стамбуле уже поступило официальное уведомление, и идет расследование"- заявили в ведомстве.

В Турции на прошлой неделе тоже задержали грузин на основании ограбления машин граждан Грузии и домов в Анталии.






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