В Турции задержаны 5 граждан Грузии

20.06.2017 19:09 В столице Турции задержали 5 граждан Грузии. Они обвиняются в вымогательстве денег у граждан.

По распространенной информации, группа из грузин действовала в Стамбуле в течение последнего одного года.



В МИД Грузии отмечают, что в генеральное консульство уже поступило официальное уведомление о задержании граждан Грузии.



"В генеральное консульство Грузии в Стамбуле уже поступило официальное уведомление, и идет расследование"- заявили в ведомстве.



В Турции на прошлой неделе тоже задержали грузин на основании ограбления машин граждан Грузии и домов в Анталии.















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