Рикотский тоннель будет закрыт в ночное время суток в связи с профилактикой

21.06.2017 14:40 Рикотский тоннель, который является частью магистрали международного значения, в ближайшие шесть дней будет закрыт в ночное время суток. Об сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.



«В связи с профилактическими работами, с 21 по 26 июня 2017 года включительно движение через Рикотский тоннель запрещается для всех видов автотранспорта с 00:00 часов до 07:00 часов утра, а в остальное время суток – свободно», — говорится в сообщении.



Ночью поток транспорта будет переведен на объездную дорогу, на двух участках которой будет обеспечено дежурство буксирных механизмов.



Рикотский тоннель расположен на 143-м километре дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (Е-60), которая соединяет Западную и Восточную Грузию. По этому пути пролегает маршрут многих транзитных грузов.



Длина Рикотского тоннеля — 1750 метров. Был построен в 1983 году для сокращения пути через сложный горный перевал, связывающий Восточную и Западную Грузию.



Кроме того, в связи с профилактическими работами ограничения на передвижение вводятся и в тоннеле близ города Гори, который расположен на 88-м километре трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Здесь дорога будет закрыта в дневное время — с 09:00 часов до 18:00 часов.



Запрет в Горийском тоннеле будет действовать поэтапно и в одностороннем порядке — левостороннее движение (с запада на восток) запрещено с 21 по 23 июня включительно, а правостороннее (с востока на запад) — с 24 по 26 июня включительно. В этот период транспортный поток будет переведен на объездную дорогу.

Источник: Новости-Грузия https://www.newsgeorgia.ge/v-gruzii-rikotskij-tonnel-zakroyut-na-shest-nochej/#t20c



"Новости-Грузия"











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