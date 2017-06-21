В Турции скончался гражданин Грузии

21.06.2017 19:36 В Турции скончался гражданин Грузии. Его тело было обнаружено у въезда в тоннель в районе Шишли в Стамбуле.



По имеющейся на данный момент информации, мужчина поехал в Турцию с целью путешествия. Сообщается, что он упал с эстакады высотой в 10 метров.



Тело мужчины было обнаружено сотрудником автозаправки. Следствие работает над версией самоубийства.



Консульство Грузии в Турции обеспечит расходы, необходимые для доставки покойного на родину.

















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