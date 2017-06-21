|
В Турции скончался гражданин Грузии
21.06.2017 19:36
В Турции скончался гражданин Грузии. Его тело было обнаружено у въезда в тоннель в районе Шишли в Стамбуле.
По имеющейся на данный момент информации, мужчина поехал в Турцию с целью путешествия. Сообщается, что он упал с эстакады высотой в 10 метров.
Тело мужчины было обнаружено сотрудником автозаправки. Следствие работает над версией самоубийства.
Консульство Грузии в Турции обеспечит расходы, необходимые для доставки покойного на родину.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна