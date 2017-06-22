В Париже напали на главу делегации России

22.06.2017 12:00 Глава делегации Рособоронэкспорта на международном авиакосмическом салоне в Ле Бурже Сергей Корнев подвергся разбойному нападению, сообщила представитель ФСВТС России Мария Воробьева, передает РИА Новости.



"Вечером 20 июня 2017 года в Париже в районе Сен-Дени на Сергея Корнева, руководителя делегации Рособоронэкспорта на авиасалоне в Ле Бурже, было совершено разбойное нападение с целью ограбления", — сказала Воробьева.



По ее словам, Корнев, возвращавшийся с выставки, находился в момент нападения в автомобиле.



"На выезде из тоннеля грабители, разбив стекло и угрожая физической расправой, потребовали деньги и ценности. Благодаря быстрой реакции и самообладанию Сергею Корневу удалось сохранить при себе паспорт и документы. В ходе нападения он получил незначительные травмы, к счастью, его здоровью ничего не угрожает. Госпитализация не потребовалась. Водитель автомобиля физически не пострадал", — добавила представитель ФСВТС.



Воробьева добавила, что посольство России во Франции находится в тесном контакте с французскими правоохранительными органами по данному инциденту, ФСВТС России держит вопрос на особом контроле. Полиция начала расследование. Задержаны четверо подозреваемых.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

