Машина службы очистки повредила 7 стоявших машин

23.06.2017 12:18 Машина службы очистки столкнулась с автомашинами, которые стояли на пути ее следования. Инцидент произошел по улице Буша. В результате происшествия никто не пострадал, но 7 легковых машин получили повреждения. Владельцы машин требуют возмещения убытка.



Одной из версий происшедшего называют то, что машина Службы очистки была неисправная, и водитель не справился с управлением мусоровоза.



На месте находился представитель "Тбилсервис группы", по словам которого, после того, как будут установлены причины аварии, служба возьмет на себя ответственность, и решит вопрос возмещения убытков.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

