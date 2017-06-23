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Машина службы очистки повредила 7 стоявших машин
23.06.2017 12:18
Машина службы очистки столкнулась с автомашинами, которые стояли на пути ее следования. Инцидент произошел по улице Буша. В результате происшествия никто не пострадал, но 7 легковых машин получили повреждения. Владельцы машин требуют возмещения убытка.
Одной из версий происшедшего называют то, что машина Службы очистки была неисправная, и водитель не справился с управлением мусоровоза.
На месте находился представитель "Тбилсервис группы", по словам которого, после того, как будут установлены причины аварии, служба возьмет на себя ответственность, и решит вопрос возмещения убытков.
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