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Свекр выстрелил в невестку из охотничьего ружья в Восточной Грузии
23.06.2017 14:46
Свекр из огнестрельного ружья стрелял в собственную невестку в селе Сабуе Кварельского муниципалитета.
По информации СМИ, 26-летняя Тамар Тамазашвили была ранена из ружья в область спины. Инцидент произошел днем в четверг, 22 июня. Молодую женщину госпитализировали в реферальную клинику города Телави, где ей назначили курс лечения.
Мотивом стрелявшего, согласно предварительной версии, стала ревность.
75-летний Димитрий Гивишвили пытался скрыться с места преступления, однако полиция задержала его по горячим следам. При себе у обвиняемого было незарегистрированное огнестрельное оружие.
Уголовное дело по факту продолжается по статье 19-109 УК Грузии – «попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах».
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