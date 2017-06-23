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В Мтквари выбросилась женщина пятидесяти лет
23.06.2017 17:06
С моста в тбилисском районе ЗАГЭСе в реку Мтквари (Кура) бросилась женщина в возрасте до 50-и лет.
Как сообщает «IPN», спасателям удалось ее спасти.
Целью, предположительно, был суицид. Женщина доставлена в больницу.
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