Авиафестиваль FLY FEST GEORGIA сегодня пройдет в Натахтари

24.06.2017 12:26



Организаторы фестиваля — авиакомпания Service Air и туристическая компании Vanilla Sky — обещают гостям шоу незабываемое зрелище.

В мероприятии примут участие грузинские и европейские летчики. На Fly Fest Georgia будут представлены реактивные самолеты, исполнены экстремальные полеты и прыжки с парашютом.



В фестивале также будут участвовать парапланетаристы, дельтапланетаристы, авиамоделисты и другие.



Начнется шоу 24 июня в 19:00. Билеты на фестиваль можно приобрести на аэродроме Натахтари и в офисе Vanilla Sky (проспект Важа-Пшавела №5), а также онлайн по цене 10 лари, для детей до 12 лет — 5 лари.



Для желающих увидеть аэрошоу в Натахтари запланирован бесплатный трансфер. Три автобуса отъедут из Тбилиси, с площади Роз, в 17:30. Из Натахтари гостей фестиваля привезут обратно в Тбилиси в 21:00.



Источник: "Новости-Грузия" Авиафестиваль Fly Fest Georgia впервые пройдет в Грузии 24 июня – авиашоу состоится сегодня на аэродроме Натахтари.Организаторы фестиваля — авиакомпания Service Air и туристическая компании Vanilla Sky — обещают гостям шоу незабываемое зрелище.В мероприятии примут участие грузинские и европейские летчики. На Fly Fest Georgia будут представлены реактивные самолеты, исполнены экстремальные полеты и прыжки с парашютом.В фестивале также будут участвовать парапланетаристы, дельтапланетаристы, авиамоделисты и другие.Начнется шоу 24 июня в 19:00. Билеты на фестиваль можно приобрести на аэродроме Натахтари и в офисе Vanilla Sky (проспект Важа-Пшавела №5), а также онлайн по цене 10 лари, для детей до 12 лет — 5 лари.Для желающих увидеть аэрошоу в Натахтари запланирован бесплатный трансфер. Три автобуса отъедут из Тбилиси, с площади Роз, в 17:30. Из Натахтари гостей фестиваля привезут обратно в Тбилиси в 21:00.











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