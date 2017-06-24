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Авиафестиваль FLY FEST GEORGIA сегодня пройдет в Натахтари


24.06.2017   12:26
Авиафестиваль Fly Fest Georgia впервые пройдет в Грузии 24 июня – авиашоу состоится сегодня на аэродроме Натахтари.

Организаторы фестиваля — авиакомпания Service Air и туристическая компании Vanilla Sky — обещают гостям шоу незабываемое зрелище.
В мероприятии примут участие грузинские и европейские летчики. На Fly Fest Georgia будут представлены реактивные самолеты, исполнены экстремальные полеты и прыжки с парашютом.

В фестивале также будут участвовать парапланетаристы, дельтапланетаристы, авиамоделисты и другие.

Начнется шоу 24 июня в 19:00. Билеты на фестиваль можно приобрести на аэродроме Натахтари и в офисе Vanilla Sky (проспект Важа-Пшавела №5), а также онлайн по цене 10 лари, для детей до 12 лет — 5 лари.

Для желающих увидеть аэрошоу в Натахтари запланирован бесплатный трансфер. Три автобуса отъедут из Тбилиси, с площади Роз, в 17:30. Из Натахтари гостей фестиваля привезут обратно в Тбилиси в 21:00.

Источник: "Новости-Грузия"





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