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В батумском сквере обнаружено тело пожилого мужчины
24.06.2017 15:50
В Батуми, в сквере Роз, обнаружено тело скончавшегося пожилого мужчины. Тело переправлено на экспертизу.
Как сообщают в МВД, следствие ведется по ст.115 Уголовного кодекса Грузии - доведение до самобуийства.
По информации МВД, по первичному осмотру тела, признаков насилия не отмечается.
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