В батумском сквере обнаружено тело пожилого мужчины

24.06.2017 15:50 В Батуми, в сквере Роз, обнаружено тело скончавшегося пожилого мужчины. Тело переправлено на экспертизу.



Как сообщают в МВД, следствие ведется по ст.115 Уголовного кодекса Грузии - доведение до самобуийства.



По информации МВД, по первичному осмотру тела, признаков насилия не отмечается.















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