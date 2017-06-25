Автобус из Армении перевернулся близ Марнеули

25.06.2017 11:47 На телетском участке марнеульской автомагистрали произошло дорожно-транспортное происшествие.



Автобус столкнулся с легковой автомашиной, в результате чего перевернулся. Пассажирам удалось выбраться через вентиляционный люк. На месте были мобилизованы патрульная полиция и бригады скорой помощи. Есть пострадавшие.



Как сообщают в МВД Грузии, автобус с номерными знаками Армении столкнулся с легковой машиной и перевернулся. Трое пострадавших доставлены в больницу.



Дело возбуждено по первой части статьи 276 УК Грузии.















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