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В Восточной Грузии украли платежный терминал
25.06.2017 12:51
В селе Карденахи Гурджаанского района украли платежный терминал TBC Bank, сообщает телеканал «Рустави 2».
Терминал принадлежал сельскому супермаркету и был установлен на улице, возле этого магазина. Владелец супермакета не знает, какая именно сумма денег находилась внутри украденного аппарата быстрого зачисления.
По факту начато следствие по 177 статье УК Грузии – «кража».
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