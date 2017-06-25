В Восточной Грузии украли платежный терминал

25.06.2017 12:51 В селе Карденахи Гурджаанского района украли платежный терминал TBC Bank, сообщает телеканал «Рустави 2».



Терминал принадлежал сельскому супермаркету и был установлен на улице, возле этого магазина. Владелец супермакета не знает, какая именно сумма денег находилась внутри украденного аппарата быстрого зачисления.



По факту начато следствие по 177 статье УК Грузии – «кража».















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