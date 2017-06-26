|
Впервые робот начал "работать" в грузинском университете
26.06.2017 20:25
В государственном университете Ильи в Тбилиси появился первый сотрудник-робот по имени Уна, который помогает студентам и абитуриентам вуза получить ответы на интересующие их вопросы.
Грузинские программисты в одной базе объединили самые часто задаваемые студентами вопросы и научили Уну на них отвечать. Неизвестные вопросы Уна перебрасывает в специальный ящик до следующего обновления "внутренней памяти".
Каждую ночь Уна начинает анализировать полученную информацию, обновляет ее и, таким образом, с каждым днем становится все более квалифицированным "сотрудником".
"В 1950 году Алан Тьюринг мечтал о машинах, которые смогли бы беседовать с людьми. Сегодня у нас есть чат-боты – программы, которые рождаются для того, чтобы говорить с людьми, помогать им в повседневной жизни, давать советы и анализировать сложные задачи, можно сказать, чтобы помочь нам изменить мир… Уна – это новорожденное цифровое существо. В ее воспоминаниях все, те люди, которые с ней беседовали. А каждая беседа для нее новый этап эволюции", — сообщают создатели Уны.
Связаться с самым оригинальным сотрудником Илиауни может любой желающий на сайте. Уне можно задать любой вопрос, связанный с работой и функционированием Илиауни.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна