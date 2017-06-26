Впервые робот начал "работать" в грузинском университете

26.06.2017 20:25 В государственном университете Ильи в Тбилиси появился первый сотрудник-робот по имени Уна, который помогает студентам и абитуриентам вуза получить ответы на интересующие их вопросы.



Грузинские программисты в одной базе объединили самые часто задаваемые студентами вопросы и научили Уну на них отвечать. Неизвестные вопросы Уна перебрасывает в специальный ящик до следующего обновления "внутренней памяти".



Каждую ночь Уна начинает анализировать полученную информацию, обновляет ее и, таким образом, с каждым днем становится все более квалифицированным "сотрудником".





"В 1950 году Алан Тьюринг мечтал о машинах, которые смогли бы беседовать с людьми. Сегодня у нас есть чат-боты – программы, которые рождаются для того, чтобы говорить с людьми, помогать им в повседневной жизни, давать советы и анализировать сложные задачи, можно сказать, чтобы помочь нам изменить мир… Уна – это новорожденное цифровое существо. В ее воспоминаниях все, те люди, которые с ней беседовали. А каждая беседа для нее новый этап эволюции", — сообщают создатели Уны.



Связаться с самым оригинальным сотрудником Илиауни может любой желающий на сайте. Уне можно задать любой вопрос, связанный с работой и функционированием Илиауни.

















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