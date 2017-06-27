Близ Шатили сгорела автомашина Общественного вещателя

27.06.2017 18:13 Близ Шатили сгорела автомашина "Нива", принадлежащая Общественному вещателю Грузии. В результате пожара автомашина взорвалась.



В результате происшествия съемочная группа не пострадала. Водитель своевременно отреагировал на пожар, в результате чего он, журналист и оператор смогли покинуть автомашину.















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