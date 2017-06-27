|
Близ Шатили сгорела автомашина Общественного вещателя
27.06.2017 18:13
Близ Шатили сгорела автомашина "Нива", принадлежащая Общественному вещателю Грузии. В результате пожара автомашина взорвалась.
В результате происшествия съемочная группа не пострадала. Водитель своевременно отреагировал на пожар, в результате чего он, журналист и оператор смогли покинуть автомашину.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна