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В Ахалцихском районе ограблена АЗС - есть раненый
27.06.2017 18:24
В селе Цниси Ахалцихского муниципалитета ограбили бензозаправочную станцию. По имеющейся информации, оператор бензозаправочной станции ранен холодным оружием.
Как сообщают в Министерстве ВД, следствие начато по статье 179 УК Грузии (разбой). По данным следственного ведомства, преступник идентифицирован, проводятся розыскные мероприятия.
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