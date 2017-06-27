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В Ахалцихском районе ограблена АЗС - есть раненый


27.06.2017   18:24
В селе Цниси Ахалцихского муниципалитета ограбили бензозаправочную станцию. По имеющейся информации, оператор бензозаправочной станции ранен холодным оружием.

Как сообщают в Министерстве ВД, следствие начато по статье 179 УК Грузии (разбой). По данным следственного ведомства, преступник идентифицирован, проводятся розыскные мероприятия.






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